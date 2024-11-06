Зеленський ще раз привітав Трампа і згадав Рейгана

Президент Володимир Зеленський ще раз привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США і в цьому контексті згадав знамениті слова Рональда Рейгана – "мир через силу".﻿﻿ З посиланням на відеозвернення Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство Президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою" , - сказав президент.

Зеленський каже, що йому "надзвичайно важливо" було чути слова Трампа "мир завдяки силі", які він промовляв під час свого минулого президентства у 2016-2020 роках.

Український лідер вважає, що від такої політики "Америка й увесь світ точно виграють".

"Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана (президент Рейган також любив повторювати фразу "мир через силу") – люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя" , - зазначив голова Української держави.

На переконання Зеленського, Україні потрібна саме "сильна Америка" і "сильні союзники" в цілому.

Президент додав, що після його зустрічі з Трампом у США їхні команди "мають взаємодію". Тоді вони говорили про оборону, економіку та "майбутнє після війни".