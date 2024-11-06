Зеленский еще раз поздравил Трампа и вспомнил Рейгана

Президент Владимир Зеленский еще раз поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и в этом контексте вспомнил знаменитые слова Рональда Рейгана – "мир через силу".﻿﻿ Со ссылкой на видеообращение Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Сегодня действительно особенный день, и во всем мире одна новость привлекает все внимание. Абсолютно убедительный результат выборов в Америке. Четкое лидерство Президента Трампа. Я поздравляю с этой победой" , - сказал президент.

Зеленский говорит, что ему "чрезвычайно важно" было слышать слова Трампа "мир благодаря силе", которые он говорил во время своего прошлого президентства в 2016-2020 годах.

Украинский лидер считает, что от такой политики "Америка и весь мир точно выиграют".

"Недаром так часто теперь вспоминают Рональда Рейгана (президент Рейган также любил повторять фразу "мир через силу") – люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни" , - сказал глава Украинского государства.

По убеждению Зеленского, Украине нужна именно "сильная Америка" и "сильные союзники" в целом.

Президент добавил, что после его встречи с Трампом в США их команды "имеют взаимодействие". Тогда они говорили об обороне, экономике и "будущем после войны".