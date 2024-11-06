Байден привітав Трампа з перемогою та запросив до Білого дому
Президент США Джо Байден у телефонній розмові привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. З посиланням на заяву Білого дому пише CNN, повідомляє Українська правда.
У розмові з Трампом Байден наголосив на важливості "плавного переходу влади" та роботи над об'єднанням країни після виборів.
"Він також запросив новообраного Трампа зустрітися з ним у Білому домі. Співробітники апарату узгодять конкретну дату найближчим часом", – додали в Білому домі.
Крім того, чинний президент США провів розмову з віцепрезиденткою Камалою Гарріс та привітав її з "історичною кампанією", додали в адміністрації.
Перед тим Гарріс також зателефонувала Трампу та привітала його з перемогою на виборах президента, чим визнала свою поразку.