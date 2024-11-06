Байден привітав Трампа з перемогою та запросив до Білого дому

Президент США Джо Байден у телефонній розмові привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.﻿﻿ З посиланням на заяву Білого дому пише CNN, повідомляє Українська правда.

У розмові з Трампом Байден наголосив на важливості "плавного переходу влади" та роботи над об'єднанням країни після виборів.

"Він також запросив новообраного Трампа зустрітися з ним у Білому домі. Співробітники апарату узгодять конкретну дату найближчим часом" , – додали в Білому домі.

Крім того, чинний президент США провів розмову з віцепрезиденткою Камалою Гарріс та привітав її з "історичною кампанією", додали в адміністрації.

Перед тим Гарріс також зателефонувала Трампу та привітала його з перемогою на виборах президента, чим визнала свою поразку.