Байден поздравил Трампа с победой и пригласил в Белый дом

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Со ссылкой на заявление Белого дома пишет CNN, сообщает Украинская правда.

В разговоре с Трампом Байден подчеркнул важность "плавного перехода власти" и работы над объединением страны после выборов.

"Он также пригласил новоизбранного Трампа встретиться с ним в Белом доме. Сотрудники аппарата согласуют конкретную дату в ближайшее время" , – добавили в Белом доме.

Кроме того, действующий президент США провел разговор с вице-президентом Камалой Харрис и поздравил ее с "исторической кампанией", добавили в администрации.

Перед тем Харрис также позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах президента, чем признала свое поражение.