Генштаб: На Курщині Сили оборони відбили 7 ворожих атак

Від початку доби 6 листопада на фронті відбулося 145 бойових зіткнень. У Курській області РФ захисники відбили 7 російських атак.﻿﻿ Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00 6 листопада, повідомляє Українська правда.

"Противник завдав одного ракетного (3 ракети), 35 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 90 КАБ) та 513 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3125 обстрілів позицій наших військ" , - повідомили військові.

Поблизу Стариці та Вовчанська на Харківському напрямку російські терористи шість разів штурмували позиції українських підрозділів.

Вісім разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки.

Позиції українських захисників в районах Дружелюбівки, Греківки, Торського та Тернів за минулий день на Лиманському напрямку десять разів штурмували російські війська.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили три спроби противника покращити тактичне положення поблизу Білогорівки.

Поблизу Часового Яру та Кліщіївки невдачею завершились дві спроби загарбників просунутися вперед на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні чотири рази штурмували у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку загарбники впродовж дня загалом здійснили 38 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки та Селидового.

Інтенсивно атакує ворог наші підрозділи на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 52 атаки. Терористи намагалися просунутися в районах Іллінки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки.

Триває два боєзіткнення поблизу Трудового на Времівському напрямку, всього поточної доби агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони поблизу Трудового та Максимівки.

Безрезультатно для ворога закінчилась спроба просунутись вперед в напрямку Новоандріївки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку відбито три ворожі атаки, ворог успіху не мав.

Триває операція Сил оборони України в Курській області. Всього за сьогодні українські захисники відбили сім спроб окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій.