Генштаб: На Курщине Силы обороны отбили 7 вражеских атак

С начала суток 6 ноября на фронте произошло 145 боевых столкновений. В Курской области РФ защитники отбили 7 российских атак.﻿﻿ Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 6 ноября, сообщает Украинская правда.

"Противник нанес один ракетный (3 ракеты), 35 авиационных ударов (в частности, задействовал 90 КАБ) и 513 ударов дронами-камикадзе, совершил 3125 обстрелов позиций наших войск" , - сообщили военные.

Вблизи Старицы и Волчанска на Харьковском направлении российские террористы шесть раз штурмовали позиции украинских подразделений.

Восемь раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки.

Позиции украинских защитников в районах Дружелюбовки, Грековки, Торского и Тернов за прошедший день на Лиманском направлении десять раз штурмовали российские войска.

На Северском направлении наши воины остановили три попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Белогоровки.

Вблизи Часового Яра и Клещеевки неудачей завершились две попытки захватчиков продвинуться вперед на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня четыре раза штурмовали в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении захватчики в течение дня в целом осуществили 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки и Селидово.

Интенсивно атакует враг наши подразделения на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается 52 атаки. Террористы пытались продвинуться в районах Ильинки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Антоновки и Катериновки.

Продолжаются два боестолкновения вблизи Трудового на Времовском направлении, всего за текущие сутки агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи Трудового и Максимовки.

Безрезультатно для врага закончилась попытка продвинуться вперед в направлении Новоандреевки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении отражены три вражеские атаки, враг успеха не имел.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. Всего за сегодня украинские защитники отбили семь попыток оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций.