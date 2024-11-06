У Німеччині розвалилася урядова коаліція

Канцлер Німеччини Олаф Шольц винесе на розгляд Бундестагу питання вотуму довіри до німецького уряду. Це може відбутись вже в січні наступного року.﻿ З посиланням на його заяву під час пресконференції, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

"У перший тиждень сесії Бундестагу в новому році я буду просити вотум довіри уряду, щоб Бундестаг міг проголосувати за це 15 січня" , - сказав Шольц.

За його словами, це означає, що депутати Бундестагу можуть вирішити, чи відкривати шлях до дострокових нових виборів.

"Тоді ці вибори можна було б провести з дотриманням встановлених Конституцією термінів, не пізніше кінця березня.Я зараз швидко намагатимусь поговорити з лідером опозиції Фрідріхом Мерцем. Я хотів би запропонувати можливість конструктивно попрацювати над двома, а може бути, і більше, важливими для нашої країни питаннями: зміцнення нашої економіки та нашої оборони" , - підкреслив Шольц.

Він наголосив, що економіка Німеччини не може чекати, поки відбудуться нові вибори.

На розвал коаліції вже відреагували ультраправі. Так співочільниця партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Аліса Вайдель навіть створила твіт в X.

"Кінець коаліції "світлофорів" - це звільнення для нашої країни. Кінець самопроголошеної "коаліції прогресу", яка семимильними кроками довела Німеччину до економічної прірви", був більш ніж назрілим" , - пише Вайдель.

Зауважимо, що цього року ультраправа AfD вперше стала провідною політичною силою після місцевих виборів у Тюрінгії. У Саксонії партія посіла друге місце.

Нагадаємо, що раніше сьогодні німецькі ЗМІ писали про можливість розпаду "світлофорної" коаліції у Німеччині та дострокових парламентських виборів.

Причиною стало те, що у проекті бюджету Німеччини на 2025 рік є дефіцит в більш як 13 млрд євро, а партії коаліції не можуть погодити, як вийти із такої ситуації.

А вже під вечір Шольц звільнив міністра фінансів на тлі можливості розпаду коаліції.