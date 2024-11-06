В Германии развалилась правительственная коалиция

Канцлер Германии Олаф Шольц вынесет на рассмотрение Бундестага вопрос вотума доверия к немецкому правительству. Это может произойти уже в январе следующего года. Со ссылкой на его заявление в ходе пресс-конференции, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

"В первую неделю сессии Бундестага в новом году я буду просить вотум доверия правительству, чтобы Бундестаг мог проголосовать за это 15 января" , - сказал Шольц.

По его словам, это означает, что депутаты Бундестага могут решить, открывать ли путь к досрочным новым выборам.

"Тогда эти выборы можно было бы провести с соблюдением установленных Конституцией сроков, не позже конца марта. Я сейчас скоро постараюсь поговорить с лидером оппозиции Фридрихом Мерцем. Я хотел бы предложить возможность конструктивно поработать над двумя, а может быть, и более, важными для нашей страны вопросами: укрепление нашей экономики и нашей обороны" , - подчеркнул Шольц.

Он подчеркнул, что экономика Германии не может ждать, пока состоятся новые выборы.

На развал коалиции уже отреагировали ультраправые. Так сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алиса Вайдель даже создала твит в X.

"Конец коалиции "светофоров" - это освобождение для нашей страны. Конец самопровозглашенной "коалиции прогресса", которая семимильными шагами довела Германию до экономической пропасти", был более чем назревшим" , - пишет Вайдель.

Заметим, что в этом году ультраправая AfD впервые стала ведущей политической силой после местных выборов в Тюрингии. В Саксонии партия заняла второе место.

Напомним, что ранее сегодня немецкие СМИ писали о возможности распада "светофорной" коалиции в Германии и досрочных парламентских выборов.

Причиной стало то, что в проекте бюджета Германии на 2025 год есть дефицит в более чем 13 млрд евро, а партии коалиции не могут согласовать, как выйти из такой ситуации.

А уже под вечер Шольц уволил министра финансов на фоне возможности распада коалиции.