Зеленський поговорив телефоном з Трампом та особисто привітав з перемогою

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США, повідомляє Українська правда.

"У мене була чудова розмова з президентом Дональдом Трампом і я привітав його з історичною переконливою перемогою", – написав він.

Зеленський додав, що домився з Трампом про тісний діалог і розвиток співпраці.

"Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру", – зазначив президент.

У середу повідомлялося, що Зеленський привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах президента США і висловив сподівання, що під керівництвом Трампа Штати продовжать подальшу потужну двопартійну підтримку України. Крім того, Зеленський назвав перемогу Трампа "особливим днем" і згадав Рейгана.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс у своєму першому виступі після поразки на президентських виборах пообіцяла продовжити боротьбу – імовірно, натякаючи на подальшу участь у політиці.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден також привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах й запросив його в Білий дім.