Зеленский поговорил по телефону с Трампом и лично поздравил с победой

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, сообщает Украинская правда.

"У меня был замечательный разговор с президентом Дональдом Трампом и я поздравил его с исторической убедительной победой" , – сообщил он.

Зеленский добавил, что договорился с Трампом о тесном диалоге и развитии сотрудничества.

"Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира" , – отметил президент.

В среду сообщалось, что Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил надежду, что под руководством Трампа Штаты продолжат дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины. Кроме того, Зеленский назвал победу Трампа "особым днем" и вспомнил Рейгана.

Напомним, вице-президент США Камала Харрис в своем первом выступлении после поражения на президентских выборах пообещала продолжить борьбу - вероятно, намекая на дальнейшее участие в политике.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден также поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах и пригласил его в Белый дом.