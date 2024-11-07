У Воронезькій області РФ заявили про на атаку безпілотників та вибухи

У Воронезькій області (РФ) у ніч проти 7 листопада працювала ППО через повітряну атаку із застосуванням безпілотників. У кількох районах регіону лунали вибухи.﻿ Про це повідомили губернатор Воронезької області Олександр Гусєв та місцеві пабліки, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Російський чиновник інформував про загрозу дронової атаки в області ще з вечора напередодні. Й лише близько 04.15 він заявив про відбій такої небезпеки.

Спочатку воронезький губернатор заявляв про виявлення та знищення засобами ППО та РЕБ одного безпілотника над регіоном, але пізніше розповів про нові збиття дронів.

"Ще понад десять БПЛА збито у трьох районах області. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає" , - заявив він.

Разом з тим губернатор писав у соцмережі, що "на місці працюють оперативні служби".

Додамо, що у воронезьких пабліках цієї ночі писали про гучні "хлопки" в обласному центрі.

Крім того, ще вчора ввечері повідомлялося про пожежу у Воронежі, яка сталася нібито після вибуху.