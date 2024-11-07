В Воронежской области РФ заявили об атаке беспилотников и взрывах

В Воронежской области (РФ) в ночь на 7 ноября работала ПВО из-за воздушной атаки с применением беспилотников. В нескольких районах региона раздавались взрывы.﻿ Об этом сообщают губернатор Воронежской области Александр Гусев и местные паблики, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Российский чиновник информировал об угрозе дроновой атаки в области с вечера накануне. И только около 04:15 он заявил об отбое такой опасности.

Сначала воронежский губернатор заявлял об обнаружении и уничтожении средствами ПВО и РЭБ одного беспилотника над регионом, но позже рассказал о новых сбитиях дронов.

"Еще более десяти БПЛА сбито в трех районах области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет." , - заявил он.

Вместе с тем, губернатор писал в соцсети, что "на месте работают оперативные службы".

Добавим, что в воронежских пабликах этой ночью писали о громких "хлопках" в областном центре.

Кроме того, еще вчера вечером сообщалось о пожаре в Воронеже, произошедшем якобы после взрыва.