Росія втратила ще 1400 військових та 10 танків – дані Генштабу
За минулу добу Росія втратила в ході війни з Україною приблизно 1400 військових, 10 танків, 24 артсистеми, 42 безпілотники та іншу техніку.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 704 300 (+1 400) осіб,
- танків – 9 224 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 18 612 (+20) од,
- артилерійських систем – 20 194 (+24) од,
- РСЗВ – 1 245 (+0) од,
- засобів ППО – 996 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 408 (+42) од,
- крилатих ракет – 2631 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 411 (+78) од,
- спеціальної техніки – 3 596 (+8) од.