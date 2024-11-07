Росія втратила ще 1400 військових та 10 танків – дані Генштабу

За минулу добу Росія втратила в ході війни з Україною приблизно 1400 військових, 10 танків, 24 артсистеми, 42 безпілотники та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.24 орієнтовно склали: