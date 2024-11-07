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Росія втратила ще 1400 військових та 10 танків – дані Генштабу

Росія втратила ще 1400 військових та 10 танків – дані Генштабу
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в ході війни з Україною приблизно 1400 військових, 10 танків, 24 артсистеми, 42 безпілотники та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 704 300 (+1 400) осіб,
  • танків – 9 224 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 18 612 (+20) од,
  • артилерійських систем – 20 194 (+24) од,
  • РСЗВ – 1 245 (+0) од,
  • засобів ППО – 996 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 408 (+42) од,
  • крилатих ракет – 2631 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 411 (+78) од,
  • спеціальної техніки – 3 596 (+8) од.

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