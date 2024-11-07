Россия потеряла еще 1400 военных и 10 танков – данные Генштаба
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны с Украиной около 1400 военных, 10 танков, 24 артсистемы, 42 беспилотника и другую технику.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 704 300 (+1 400) человек,
- танков – 9 224 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 18 612 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 20 194 (+24) ед,
- РСЗО – 1 245 (+0) ед,
- средств ПВО – 996 (+0) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 408 (+42) ед,
- крылатых ракет – 2631 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 411 (+78) ед,
- специальной техники – 3596 (+8) ед.