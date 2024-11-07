Россия потеряла еще 1400 военных и 10 танков – данные Генштаба

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны с Украиной около 1400 военных, 10 танков, 24 артсистемы, 42 беспилотника и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.24 ориентировочно составили: