CNN: У Трампа обговорюють, коли він поїде до Вашингтона зустрітися з Байденом

Команда новообраного президента, республіканця Дональда Трампа обговорює, коли він може поїхати до Вашингтона, щоб зустрітись з президентом США Джо Байденом. Про це пише CNN із посиланням на проінформованого співрозмовника, повідомляє Європейська правда.

За словами співрозмовника, дата зустрічі не є остаточною, але може відбутися наступного тижня перед тим, як Байден вирушить у тижневу закордонну поїздку.

Зазначається, що 14 листопада чинний президент США має вилетіти до Південної Америки, щоб відвідати Перу та Бразилію.

Під час цієї поїздки Байден візьме участь у самітах з лідерами країн Азійсько-Тихоокеанського регіону та G20.

Як відомо, раніше Байден зателефонував обраному президенту Трампу та привітав його з перемогою на виборах. Тоді ж чинний американський лідер запросив Трампа до Білого дому для обговорення перехідного періоду.