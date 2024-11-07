Обстріл Одеси: уламки безпілотників пошкодили будинки, постраждала людина

Внаслідок нічної дронової атаки росіян в Одесі пошкоджені житлові будинки, машини та газопровід, постраждав один мешканець.﻿﻿ Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє Українська правда.

"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Через падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок" , – повідомив він.

За словами очільника області, легкі тілесні ушкодження отримав 30-річний чоловік, йому надали допомогу на місці.