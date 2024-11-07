Обстріл Одеси: уламки безпілотників пошкодили будинки, постраждала людина
Внаслідок нічної дронової атаки росіян в Одесі пошкоджені житлові будинки, машини та газопровід, постраждав один мешканець. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє Українська правда.
"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Через падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок", – повідомив він.
За словами очільника області, легкі тілесні ушкодження отримав 30-річний чоловік, йому надали допомогу на місці.