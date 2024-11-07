Обстрел Одессы: обломки беспилотников повредили дома, пострадал человек

В результате ночной дроновой атаки россиян в Одессе повреждены жилые дома, машины и газопровод, пострадал один житель.﻿﻿ Об этом заявил глава Одесской ОВА, сообщает Украинская правда.

"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Из-за падения обломков повреждены фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без возгорания). Также пострадало остекление двух рядом расположенных пятиэтажек" , – говорится в сообщении.

По словам главы области, легкие телесные повреждения получил 30-летний мужчина, ему оказали помощь на месте.