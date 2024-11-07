На кордоні з Молдовою тимчасово не працюють пункти пропуску – ДПСУ

На кордоні України та Молдови тимчасово призупинили роботу прикордонні пункти. Пропускні операції не здійснюються.﻿ Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Якщо говорити про кордон з Молдовою, то пункти пропуску не функціонують, і тимчасово там не здійснюються пропускні операції на Придністровському сегменті" , - сказав речник.

За словами Демченка, порівняно з літнім періодом пасажиропотік на кордоні зменшився. Так, протягом минулої доби кордон перетнули 80 тисяч осіб. У вихідні пасажиропотік може досягати близько 100-105 тисяч осіб за добу.

Речник ДПСУ також наголосив, що українські прикордонники щодня затримують десятки осіб, які намагаються незаконно покинути країну. Більшість таких випадків фіксують поза пунктами пропуску у зеленій зоні. Проте, як зазначив Демченко, з серпня кількість таких випадків зменшується, зокрема і через погоду.

Він додав, що зафіксовані понад 40 смертельних випадків, коли українці намагалися перетнути кордон у горах чи через річки.

Нагадаємо, прикордонники попереджали, що в ніч на 8 листопада буде перекритий рух на транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені. Там будуть встановлювати обладнання для моніторингу руху транспортних засобів.

Також зазначимо, що Польща запровадила нові правила прикордонного контролю з 1 листопада. Вони стосуватимуться іноземних перевізників, що не входять до ЄС, зокрема й українських.