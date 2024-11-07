На границе с Молдовой временно не работают пункты пропуска – ГПСУ

На границе Украины и Молдовы временно приостановили работу пограничные пункты. Пропускные операции не проводятся.﻿ Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Если говорить о границе с Молдовой, то пункты пропуска не функционируют, и временно там не производятся пропускные операции на Приднестровском сегменте" , - сказал спикер.

По словам Демченко, по сравнению с летним периодом пассажиропоток на границе снизился. Так, за прошедшие сутки границу пересекли 80 тысяч человек. В выходные пассажиропоток может достигать около 100-105 тысяч человек в сутки.

Спикер ГПСУ также подчеркнул, что украинские пограничники ежедневно задерживают десятки человек, пытающихся незаконно покинуть страну. Большинство таких случаев фиксируют вне пунктов пропуска в зеленой зоне. Однако, как отметил Демченко, с августа количество таких случаев уменьшается, в том числе и из-за погоды.

Он добавил, что зафиксированы более 40 смертельных случаев, когда украинцы пытались пересечь границу в горах или через реки.

Напомним, пограничники предупреждали, что в ночь на 8 ноября будет перекрыто движение по транзитному участку автодороги Одесса-Рени. Там будут устанавливать оборудование для мониторинга движения транспортных средств.

Также отметим, что Польша ввела новые правила пограничного контроля с 1 ноября. Они будут касаться иностранных перевозчиков, не входящих в ЕС, в том числе украинских.