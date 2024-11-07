CNN: Демократи покладають відповідальність за програш Гарріс на Байдена

Після поразки віцепрезидентки Камали Гарріс від республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США деякі представники Демократичної партії вважають, що частина відповідальності лежить на президенті Джо Байдені. Про це пише CNN із посиланням на джерела в Демократичній партії, повідомляє Дзеркало тижня.

Високопоставлений представник кампанії Гарріс заявив, що Байден має "нести значну відповідальність" за результат виборів, зазначивши, що це обумовлено рішенням того балотуватися на другий термін. За словами співрозмовника, багато хто в партії розглядає це рішення як порушення обіцянки 2020 року бути "перехідним" президентом і "мостом" для підготовки нових лідерів.

Деякі демократи вважають, що якби Байден вирішив не брати участь у виборах, партія могла б організувати широкі внутрішні праймеріз, на яких би визначився новий кандидат із достатнім часом на підготовку й організацію кампанії. Натомість, за словами критиків, затримка з виходом Байдена з перегонів, що відбулася лише за кілька місяців до виборів, поставила Гарріс у складне становище та змусила вести скорочену кампанію.

Кампанія Гарріс, яка тривала лише кілька місяців, була "кампанією Байдена з новими з плакатами", зазначив один із демократів. За його словами, партія не мала змоги перевірити, чи справді Гарріс була найсильнішою кандидаткою, здатною протистояти Трампу.

Після провальних дебатів із Дональдом Трампом президент Байден зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів і підтримав Гарріс як кандидатку від Демократичної партії на посаду очільниці Білого дому.