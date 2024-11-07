CNN: Демократы возлагают ответственность за проигрыш Харрис на Байдена

После поражения вице-президента Камалы Харрис от республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США некоторые представители Демократической партии считают, что часть ответственности лежит на президенте Джо Байдене. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Демократической партии, сообщает Зеркало недели.

Высокопоставленный представитель кампании Харрис заявил, что Байден должен "нести значительную ответственность" за результат выборов, отметив, что это обусловлено решением баллотироваться на второй срок. По словам собеседника, многие в партии рассматривают это решение как нарушение обещания 2020 года быть "переходным" президентом и "мостом" для подготовки новых лидеров.

Некоторые демократы считают, что если бы Байден решил не участвовать в выборах, партия могла бы организовать широкие внутренние праймериз, на которых определился бы новый кандидат с достаточным временем на подготовку и организацию кампании. По словам критиков, задержка с выходом Байдена из гонки, которая состоялась всего за несколько месяцев до выборов, поставила Гаррис в сложное положение и заставила вести сокращенную кампанию.

Кампания Харрис, которая длилась всего несколько месяцев, была "кампанией Байдена с новыми с плакатами", отметил один из демократов. По его словам, партия не имела возможности проверить, действительно ли Харрис была сильнейшей кандидаткой, способной противостоять Трампу.

После провальных дебатов с Дональдом Трампом президент Байден снял свою кандидатуру с избирательной гонки и поддержал Харрис как кандидатку от Демократической партии на должность главы Белого дома.