РФ точково атакує безпілотниками енергооб'єкти України для економії ракет – ЦПД

Росія точково атакує енергетичну інфраструктуру України дронами. Окупанти намагаються економити ракети. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Росія Шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації" , - зазначив він.

Як пояснив Коваленко, темпи виробництва ракет не дозволяють Росії вести інтенсивну війну з їх постійним використанням. Натомість "Шахеди" - це дешевший інструмент, хоч ефективність дронів швидше підходить для терору цивільних, ніж для використання по намічених цілях.

Керівник ЦПД додав, що рівень ефективності "Шахедів" складає близько 10%.