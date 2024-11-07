РФ точечно атакует беспилотниками энергообъекты Украины для экономии ракет – ЦПД

Россия точечно атакует энергетическую инфраструктуру Украины дронами. Оккупанты пытаются экономить ракеты. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Россия Шахедами точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации" , - отметил он.

Как объяснил Коваленко, темпы производства ракет не разрешают России вести интенсивную войну с их постоянным использованием. В свою очередь "Шахеды" - это более дешевый инструмент, хотя эффективность дронов скорее подходит для террора гражданских, чем для использования по намеченным целям.

Руководитель ЦПД добавил, что уровень эффективности "Шахедов" составляет около 10%.