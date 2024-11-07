Ще в одній області відключення світла через атаку дронів
Дві області Україні частково знеструмлені у четвер, 7 листопада, через атаку дронів. Йдеться про Рівненську та Житомирську області. Про це повідомляє "Укренерго", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Зазначається, що внаслідок удару російських безпілотників по енергооб’єкту у Житомирській області були частково знеструмлені Житомирська і Рівненська області.
"Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як дозволить безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.
Станом на ранок сьогодні рівень споживання був на 4,1% нижчим, ніж у середу, 6 листопада. Причина зменшення споживання - сонячна погода у більшості регіонів України, окрім північно-східних областей.
Нагадаємо, сьогодні у Житомирській області запровадили аварійні відключення світла.