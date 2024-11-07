В Україні оштрафували магазини на 114 млн через контрабандну техніку

В жовтні працівники Державної податкової служби перевірили магазини продажу техніки, зокрема техніки Apple. За результатами перевірок виявлено порушників, на яких накладені штрафи на загальну суму понад 114 млн гривень.﻿ Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Економічна правда.

Всього було перевірено 432 суб'єкти. Наразі заходи тривають щодо п'яти найбільших мереж продажу контрабандної електроніки.

"Крім того, під час фактичних перевірок встановлено понад 190 випадків використання праці без належного оформлення трудових відносин" , — додав Гетманцев.

Він розповів, що до перевірок було залучено понад 550 працівників ДПС. Заходи будуть тривати до повного припинення порушення закону з боку торгівців. Матеріали щодо правопорушень передаються в Бюро економічної безпеки.