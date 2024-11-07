В Украине оштрафовали магазины на 114 млн из-за контрабандной техники

В октябре работники Государственной налоговой службы проверили магазины продажи техники, в частности техники Apple. По результатам проверок выявлены нарушители, на которых наложены штрафы на общую сумму более 114 млн гривен.﻿ Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Экономическая правда.

Всего было проверено 432 субъекта. Сейчас мероприятия продолжаются в отношении пяти крупнейших сетей продажи контрабандной электроники.

"Кроме того, во время фактических проверок установлено более 190 случаев использования труда без надлежащего оформления трудовых отношений" , - добавил Гетманцев.

Он рассказал, что к проверкам было привлечено более 550 работников ГНС. Мероприятия будут продолжаться до полного прекращения нарушения закона со стороны торговцев. Материалы по правонарушениям передаются в Бюро экономической безопасности.