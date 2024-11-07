В Украине оштрафовали магазины на 114 млн из-за контрабандной техники
В октябре работники Государственной налоговой службы проверили магазины продажи техники, в частности техники Apple. По результатам проверок выявлены нарушители, на которых наложены штрафы на общую сумму более 114 млн гривен. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Экономическая правда.
Всего было проверено 432 субъекта. Сейчас мероприятия продолжаются в отношении пяти крупнейших сетей продажи контрабандной электроники.
"Кроме того, во время фактических проверок установлено более 190 случаев использования труда без надлежащего оформления трудовых отношений", - добавил Гетманцев.
Он рассказал, что к проверкам было привлечено более 550 работников ГНС. Мероприятия будут продолжаться до полного прекращения нарушения закона со стороны торговцев. Материалы по правонарушениям передаются в Бюро экономической безопасности.