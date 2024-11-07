Зеленський прибув на саміт європейських лідерів у Будапешті

Президент Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти у Будапешті, повідомляє Європейська правда.

Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти у четвер, 7 листопада.

Перед його прибуттям коментувала подію журналістам прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня – з нею Зеленський першим й зустрівся.

Як відомо, у четвер, 7 листопада, у Будапешті проходить саміт Європейської політичної спільноти.

В ході події європейські лідери обговорять результати виборів у США та спробують виробити свою первісну реакцію на перспективу другого президентського терміну Дональда Трампа.

Низка посадовців вже виступила із заявами перед початком заходу. Зокрема, генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що хоче детально обговорити з європейськими лідерами і майбутнім президентом США Дональдом Трампом відповідь на поглиблення співпраці РФ з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм.

Також він сказав, що погоджується з давньою критикою Трампа на адресу європейських союзників щодо недостатніх інвестицій в оборону, і висловив впевненість, що невдовзі члени НАТО будуть витрачати на оборону понад 2% ВВП.