Зеленский прибыл на саммит европейских лидеров в Будапеште

Президент Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште, сообщает Европейская правда.

Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в четверг, 7 ноября.

Перед его прибытием комментировала событие журналистам премьер-министр Латвии Эвика Силиня – с ней Зеленский первой и встретился.

Как известно, в четверг, 7 ноября, в Будапеште проходит саммит Европейского политического сообщества.

В ходе события европейские лидеры обсудят результаты выборов в США и попытаются выработать свою первоначальную реакцию на перспективу второго президентского срока Дональда Трампа.

Ряд должностных лиц уже выступили с заявлениями перед началом мероприятия. В частности генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что хочет подробно обсудить с европейскими лидерами и будущим президентом США Дональдом Трампом ответ на углубление сотрудничества РФ с Северной Кореей, Ираном и Китаем.

Также он сказал, что согласен с давней критикой Трампа в адрес европейских союзников относительно недостаточных инвестиций в оборону, и выразил уверенность, что вскоре члены НАТО будут тратить на оборону более 2% ВВП.