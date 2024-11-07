Google прибрав зі своїх мап військові об'єкти України – ЦПД

Американська компанія Google виправила ситуацію зі своїми картами і тепер українські військові об‘єкти та системи на них не відображаються.﻿ Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє Економічна правда.

"Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. Надалі також буде все ок" , — йдеться у дописі посадовця.

Раніше, після оновлення карт Google зʼявились численні знімки української оборонної інфраструктури, однак компанія погодилась розвʼязати питання зі знімками тільки після публічного розголосу.

"Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж в них вихідні. Не до цього. Росіяни вже активно розганяють ці знімки" , – повідомив Коваленко.

Після цього, за словами Коваленка, представники Google заявили, що вже працюють над виправленням ситуації із знімками розміщення військових систем України.

Згодом стало відомо, що супутникові знімки з оборонною інфраструктурою України, які були нанесені на оновлені карти Google, були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел.