Google убрал со своих карт военные объекты Украины – ЦПД

Американская компания Google исправила ситуацию со своими картами и теперь украинские военные объекты и системы на них не отображаются.﻿ Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает Экономическая правда.

"Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все ок" , - говорится в сообщении чиновника.

Ранее, после обновления карт Google появились многочисленные снимки украинской оборонной инфраструктуры, однако компания согласилась решить вопрос со снимками только после публичной огласки.

"Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого. Россияне уже активно разгоняют эти снимки" , - сообщил Коваленко.

После этого, по словам Коваленко, представители Google заявили, что уже работают над исправлением ситуации со снимками размещения военных систем Украины.

Впоследствии стало известно, что спутниковые снимки с оборонной инфраструктурой Украины, которые были нанесены на обновленные карты Google, были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников.