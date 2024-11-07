Зеленський: Нам необхідно більше зброї, а не підтримка у переговорах

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні більше зброю, а не підштовхувати до переговорів з агресором. Про це йшлася під час виступу президента на саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті, повідомляє Європейська правда.

Зеленський у своєму виступі подякував лідерам за підтримку України та українського народу.

"Ми захищаємося не від російських слів, а від російських атак. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах" , – наголосив він.

"Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним вже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни і не зміниться. Тільки тиск може поставити його в рамки" , – додав Зеленський.

Він також заявив про потребу застосування концепції "миру через силу" на противагу підштовхуванню України до поступок.

"Дозвольте мені підкреслити – ця війна відбувається на українській землі. Україна вдячна за всю підтримку з боку наших партнерів, ми відкриті до будь-яких конструктивних ідей для досягнення справедливого миру для нашої країни.

Але саме Україна має вирішувати, що має бути, а що не має бути на порядку денному для завершення цієї війни" , – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна попередив про небезпеку розмов про необхідність поступитися Росії заради миру, усі вимоги про припинення війни мають бути адресовані тільки Москві.

Напередодні, вітаючи Дональда Трампа з перемогою на виборах, Зеленський висловив високу оцінку його прихильності до підходу "мир через силу".