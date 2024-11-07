Зеленский: Нам необходимо больше оружия, а не поддержка в переговорах

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине больше оружия, а не подталкивать к переговорам с агрессором. Об этом шла речь во время выступления президента на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, сообщает Европейская правда.

Зеленский в своем выступлении поблагодарил лидеров за поддержку Украины и украинского народа.

"Мы защищаемся не от российских слов, а от российских атак. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах" , – подчеркнул он.

"Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давление может поставить его в рамки" , – добавил Зеленский.

Он также заявил о необходимости применения концепции "мира через силу" в противовес подталкиванию Украины к уступкам.

"Позвольте мне подчеркнуть – эта война происходит на украинской земле. Украина благодарна за всю поддержку со стороны наших партнеров, мы открыты к любым конструктивным идеям для достижения справедливого мира для нашей страны.

Но именно Украина должна решать, что должно быть, а что не должно быть на повестке дня для завершения этой войны" , – подчеркнул Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна предупредил об опасности разговоров о необходимости уступить России ради мира, все требования о прекращении войны должны быть адресованы только Москве.

Накануне, поздравляя Дональда Трампа с победой на выборах, Зеленский выразил высокую оценку его приверженности к подходу "мир через силу".