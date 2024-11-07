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ДОТ розробив санкції проти несумлінних постачальників продуктів військовим

ДОТ розробив санкції проти несумлінних постачальників продуктів військовим
Фото: АрміяІнформ

Державний оператор тилу розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами. З посиланням на пресслужбу ДОТ, повідомляє ЛігаБізнес.

Зокрема, вони передбачають відмову від встановлення ділових відносин з ДОТ на майбутнє, як наслідок – дискваліфікацію у подальших закупівельних процедурах.

Застосування обмежувального заходу відбуватиметься через режим оперативно-господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України. 

"Ми продовжуємо вдосконалювати механізми сумлінної співпраці з постачальниками, тим самим задовольняючи суспільний запит на прозорість та справедливість у сфері публічних закупівель", - заявив Дмитро Бігунець, директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ.

Санкції загрожують постачальникам, які:

  • порушують антикорупційне/санкційне законодавство;
  • поставляють фальсифіковану чи неякісну продукцію;
  • мають низький відсоток постачання (SLA);
  • надають недостовірні чи підроблені документи на товари.

Застосування обмежень визначатиме дворівнева комісія з можливістю оскарження рішення. Максимальний термін обмеження – 1 рік із дня набрання чинності рішенням комісії.

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