ДОТ розробив санкції проти несумлінних постачальників продуктів військовим
Державний оператор тилу розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами. З посиланням на пресслужбу ДОТ, повідомляє ЛігаБізнес.
Зокрема, вони передбачають відмову від встановлення ділових відносин з ДОТ на майбутнє, як наслідок – дискваліфікацію у подальших закупівельних процедурах.
Застосування обмежувального заходу відбуватиметься через режим оперативно-господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України.
"Ми продовжуємо вдосконалювати механізми сумлінної співпраці з постачальниками, тим самим задовольняючи суспільний запит на прозорість та справедливість у сфері публічних закупівель", - заявив Дмитро Бігунець, директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ.
Санкції загрожують постачальникам, які:
- порушують антикорупційне/санкційне законодавство;
- поставляють фальсифіковану чи неякісну продукцію;
- мають низький відсоток постачання (SLA);
- надають недостовірні чи підроблені документи на товари.
Застосування обмежень визначатиме дворівнева комісія з можливістю оскарження рішення. Максимальний термін обмеження – 1 рік із дня набрання чинності рішенням комісії.