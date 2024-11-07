ГОТ разработал санкции против недобросовестных поставщиков продуктов военным
Государственный оператор тыла разработал ограничительные меры для поставщиков, не выполняющих свои обязательства по заключенным договорам. Со ссылкой на пресс-службу ДОТ, сообщает Лига.Бизнес.
В частности, они предусматривают отказ от установления деловых отношений с ДОТ на будущее, как следствие дисквалификации в дальнейших закупочных процедурах.
Применение ограничительной меры будет осуществляться через режим оперативно-хозяйственных санкций, предусмотренных Хозяйственным кодексом Украины.
"Мы продолжаем совершенствовать механизмы добросовестного сотрудничества с поставщиками, тем самым удовлетворяя общественный запрос на прозрачность и справедливость в сфере публичных закупок", – заявил Дмитрий Бигунец, директор по управлению рисками и комплаенс ДОТ.
Санкции угрожают поставщикам, которые:
- нарушают антикоррупционное/санкционное законодательство;
- поставляют фальсифицированную или некачественную продукцию;
- имеют низкий процент поставок (SLA);
- предоставляют недостоверные или поддельные документы на товары.
Применение ограничений будет определять двухуровневая комиссия с возможностью обжалования решения. Максимальный срок ограничения – 1 год со дня вступления в силу решения комиссии.