ГОТ разработал санкции против недобросовестных поставщиков продуктов военным

Государственный оператор тыла разработал ограничительные меры для поставщиков, не выполняющих свои обязательства по заключенным договорам. Со ссылкой на пресс-службу ДОТ, сообщает Лига.Бизнес.

В частности, они предусматривают отказ от установления деловых отношений с ДОТ на будущее, как следствие дисквалификации в дальнейших закупочных процедурах.

Применение ограничительной меры будет осуществляться через режим оперативно-хозяйственных санкций, предусмотренных Хозяйственным кодексом Украины.

"Мы продолжаем совершенствовать механизмы добросовестного сотрудничества с поставщиками, тем самым удовлетворяя общественный запрос на прозрачность и справедливость в сфере публичных закупок" , – заявил Дмитрий Бигунец, директор по управлению рисками и комплаенс ДОТ.

Санкции угрожают поставщикам, которые:

нарушают антикоррупционное/санкционное законодательство;

поставляют фальсифицированную или некачественную продукцию;

имеют низкий процент поставок (SLA);

предоставляют недостоверные или поддельные документы на товары.

Применение ограничений будет определять двухуровневая комиссия с возможностью обжалования решения. Максимальный срок ограничения – 1 год со дня вступления в силу решения комиссии.