Один із кандидатів Трампа відмовився обійняти посаду голови Пентагону - CNN

Сенатор від штату Арканзас Том Коттон не захотів отримати посаду в адміністрації Дональда Трампа. Згідно з чутками, його розглядали на посаду міністра оборони США. З посиланням на CNN, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Джерело видання розповіло, що близькі до Трампу люди пропонували кандидатуру Коттона на вищі посади у сфері розвідки чи нацбезпеки. Але він вирішив залишитися в Сенаті.

При цьому кілька співрозмовників CNN підтвердили, що Коттона розглядали посаду нового глави Пентагону.

За словами джерела журналістів, Коттон хоче балотуватися на посаду лідера фракції республіканців у Сенаті. Він також запевнив команду Трампа, що планує бути головним "захисником" колишнього президента під час роботи в Конгресі.

Варто зауважити, що Тома Коттона розглядали на посаду міністра оборони перед першим терміном Трампа. Коттон - колишній офіцер піхоти, він брав участь у війнах в Іраку та Афганістані.

Також сенатор є представником яструбиного крила Республіканської партії, яке підтримує надання допомоги Україні у війні з Росією.