Один из кандидатов Трампа отказался занять пост главы Пентагона - CNN

Сенатор от штата Арканзас Том Коттон не захотел получить должность в администрации Дональда Трампа. Согласно слухам, его рассматривали на должность министра обороны США. Со ссылкой на CNN, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Источник издания рассказал, что близкие к Трампу люди предлагали кандидатуру Коттона на высшие посты в сфере разведки или нацбезопасности. Но он принял решение остаться в Сенате.

При этом несколько собеседников CNN подтвердили, что Коттона рассматривали на должность нового главы Пентагона.

По словам источника журналистов, Коттон хочет баллотироваться на пост лидера фракции республиканцев в Сенате. Он также заверил команду Трампа, что планирует быть главным "защитником" бывшего президента во время работы в Конгрессе.

Стоит заметить, что Тома Коттона рассматривали на должность министра обороны еще перед первым сроком Трампа. Коттон - бывший офицер пехоты, он принимал участие в войнах в Ираке и Афганистане.

Также сенатор является представителем ястребиного крыла Республиканской партии, которое поддерживает предоставление помощи Украине в войне с Россией.