Рютте солідарний з Трампом щодо збільшення видатків на оборону членами НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прагне вступити з Дональдом Трампом у добрі стосунки, високо оцінюючи спроби новообраного президента Сполучених Штатів переконати країни НАТО витрачати більше на оборону, ніж нинішні 2% від ВВП. Про це пише Politico, повідомляє Дзеркало тижня.

"Нам доведеться витрачати більше... Це буде набагато більше, ніж 2%. Я це чітко усвідомлюю" , — заявив Рютте після прибуття на саміт Європейського політичного співтовариства в Будапешті.

Під час свого першого терміну в Білому домі Трамп критикував європейські країни за те, що вони недостатньо витрачають на власну оборону, покладаючись на США у питаннях безпеки. У 2014 році лише три країни-члени НАТО виконували зобов'язання щодо 2%, але зараз третина з них — 23 держави — досягли цієї мети, кажуть в Альянсі.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО також заявив, що зміцнення зв'язків між Росією і Північною Кореєю становить загрозу не лише для європейської безпеки, але й для США. Він додав, що з нетерпінням чекає зустрічі з новообраним президентом США, щоб обговорити, як спільно протистояти цим загрозам.