Рютте солидарен с Трампом касательно увеличения расходов на оборону членами НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стремится вступить с Дональдом Трампом в хорошие отношения, высоко оценивая попытки новоизбранного президента Соединенных Штатов убедить страны НАТО тратить больше на оборону, чем нынешние 2% ВВП. Об этом пишет Politico, сообщает Зеркало недели.

"Нам придется тратить больше... Это будет гораздо больше, чем 2%. Я это четко осознаю" , — заявил Рютте по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште.

Во время первого срока в Белом доме Трамп критиковал европейские страны за то, что они недостаточно тратят на собственную оборону, полагаясь на США в вопросах безопасности. В 2014 году только три страны-члена НАТО выполняли обязательства по 2%, но сейчас треть из них — 23 государства — достигли этой цели, говорят в Альянсе.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО также заявил, что укрепление связей между Россией и Северной Кореей представляет угрозу не только для европейской безопасности, но и для США. Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с новоизбранным президентом США, чтобы обсудить, как совместно противостоять этим угрозам.