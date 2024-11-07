Міністерства розроблять план із цифровізації ВЛК протягом двох тижнів - ОП

Упродовж двох тижнів Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації військово-лікарських комісій. Про це йшлося на нараді щодо впровадження реформи МСЕК під головуванням заступниці керівника ОП Ірини Верещук. З посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що головною темою наради став законопроєкт МОЗ про реформування системи призначення статусу інвалідності та ліквідацію МСЕК, який незабаром мають розглянути на засіданні Верховної Ради.

Представники Міністерства охорони здоров’я розповіли про запровадження системи оцінки повсякденного функціонування людини з метою призначення інвалідності. Крім того, запропонували план цифровізації відповідного процесу, котрий передбачає три етапи, перший із яких має розпочатися 1 січня наступного року.

«Окрему увагу на нараді було приділено реформуванню військово-лікарських комісій, зокрема завдяки зменшенню бюрократії та створенню прозорого процесу проходження ВЛК. Це дасть змогу скоротити черги та розвантажити комісії. Упродовж двох тижнів Міноборони, МОЗ та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації ВЛК» , - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі інформують, що захід відбувся за участі урядовців, представників Офісу Президента України, Апарату РНБО та громадських організацій, що опікуються людьми з інвалідністю.