Министерства разработают план по цифровизации ВВК в течение двух недель – ОП

В течение двух недель Министерство обороны, Министерство здравоохранения и Минцифры разработают шаги по цифровизации военно-врачебных комиссий. Об этом шла речь на совещании по внедрению реформы МСЭК под председательством заместителя руководителя ОП Ирины Верещук. Со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что главной темой совещания стал законопроект Минздрава о реформировании системы назначения статуса инвалидности и ликвидации МСЭК, который вскоре должен быть рассмотрен на заседании Верховной Рады.

Представители Министерства здравоохранения рассказали о внедрении системы оценки повседневного функционирования человека с целью назначения инвалидности. Кроме того, был предложен план цифровизации соответствующего процесса, предусматривающий три этапа, первый из которых должен начаться 1 января следующего года.

«Отдельное внимание на совещании было уделено реформированию военно-врачебных комиссий, в частности благодаря уменьшению бюрократии и созданию прозрачного процесса прохождения ВЛК. Это позволит сократить очереди и разгрузить комиссии. В течение двух недель Минобороны, Минздрав и Минцифры разработают шаги по цифровизации ВЛК» , - говорится в сообщении.

В пресс-службе информируют, что мероприятие состоялось при участии чиновников, представителей Офиса Президента Украины, Аппарата СНБО и общественных организаций, которые занимаются людьми с инвалидностью.