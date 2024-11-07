Трамп отримав рекордну підтримку серед латиноамериканських виборців - ЗМІ

Майбутнього президента США Дональда Трампа підтримали 46% латиноамериканських виборців. Це рекорд підтримки кандидата від республіканської партії серед цієї групи виборців.﻿ Про це пише видання Axios з посиланням на дані нового екзитполу, повідомляє Новое время.

Як зазначило видання, Трамп випередив Рональда Рейгана та Джорджа Буша й отримав найбільшу частку голосів від латиноамериканців у сучасний час.

Axios стверджує, що латиноамериканські виборці голосували за Трампа попри його расистську риторику щодо мігрантів без документів й заяв, що Пуерто-Рико — це нібито острів сміття. Журналісти додали, що цього року основними критеріями для виборців були інфляція та економіка.

Згідно з екзитполом, проведеним Edison Research, за Трампа проголосували 55% латиноамериканських чоловіків та 38% латиноамериканок.

Загальна підтримка Трампа серед латиноамериканців перевищила 44%, які отримав експрезидент США Джордж Буш у 2004 році. Ексрезидент США Рональд Рейган отримав 37% голосів латиноамериканців у 1980 році й 34% у 1984 році.

Як пояснив виданню професор політології Х’юстонського університету Джеронімо Кортіна, демократи не змогли дати латиноамериканцям чіткий економічний меседж, тоді як Трамп зосередився на цьому у всіх своїх мітингах і рекламних роликах.

«Латиноамериканці казали: «Мені байдуже, що говорить Трамп. Я хочу мати можливість оплачувати рахунки. Я хочу мати можливість відправити свою дитину до коледжу. Я хочу сплатити іпотеку, дозволити собі нову машину» , — заявив Кортіна.

Раніше The Washington Post писала, що Трамп здобув більшість на виборах завдяки підтримці серед чоловіків та білих виборців, які не мають вищої освіти. За даними видання, Трамп також отримав високі показники серед груп виборців, які історично голосували за демократів — латиноамериканців та молодих виборців. У своїй передвиборчій програмі Трамп, зокрема, обіцяв «приборкати» інфляцію, розправитися з нелегальними мігрантами та припинити конфлікти за кордоном.