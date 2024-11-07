Трамп получил рекордную поддержку среди латиноамериканских избирателей - СМИ

Будущего президента США Дональда Трампа поддержали 46% латиноамериканских избирателей. Это рекорд поддержки кандидата от республиканской партии среди этой группы избирателей. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на данные нового экзитпола, сообщает Новое время.

Как отметило издание, Трамп опередил Рональда Рейгана и Джорджа Буша и получил наибольшую долю голосов от латиноамериканцев в современное время.

Axios утверждает, что латиноамериканские избиратели голосовали за Трампа, несмотря на его расистскую риторику в отношении мигрантов без документов и заявлений, что Пуэрто-Рико — это якобы остров мусора. Журналисты добавили, что в этом году основными критериями для избирателей были инфляция и экономика.

Согласно экзитполу, проведенному Edison Research, за Трампа проголосовали 55% латиноамериканских мужчин и 38% латиноамериканок.

Общая поддержка Трампа среди латиноамериканцев превысила 44%, которые получил экс-президент США Джордж Буш в 2004 году. Экс-президент США Рональд Рейган получил 37% голосов латиноамериканцев в 1980 году и 34% в 1984 году.

Как пояснил изданию профессор политологии Хьюстонского университета Джеронимо Кортина, демократы не смогли дать латиноамериканцам четкий экономический месседж, тогда как Трамп сосредоточился на этом во всех своих митингах и рекламных роликах.

«Латиноамериканцы говорили: «Мне безразлично, что говорит Трамп. Я хочу иметь возможность оплачивать счета. Я хочу иметь возможность отправить своего ребенка в колледж. Я хочу оплатить ипотеку, позволить себе новую машину» , — заявил Кортина.

Ранее The Washington Post писала, что Трамп получил большинство на выборах благодаря поддержке среди мужчин и белых избирателей, которые не имеют высшего образования. По данным издания, Трамп также получил высокие показатели среди групп избирателей, которые исторически голосовали за демократов — латиноамериканцев и молодых избирателей. В своей предвыборной программе Трамп, в частности, обещал «обуздать» инфляцию, расправиться с нелегальными мигрантами и прекратить конфликты за рубежом.