У Кремлі прокоментували слова Трампа про закінчення війни "за 24 години"
Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков назвав "деякого роду перебільшенням" заяву обраного президента США Дональда Трампа про те, що він закінчить війну в Україні "за 24 години". З посиланням на роспропагандистів "РИА Новости", повідомляє Українська правда.
"Зрозуміло, це було певного роду перебільшення, коли говорив про те, що зробить це за ніч", - сказав Пєсков.
Насправді Трамп говорив, що завершить війну "за 24 години". Таку заяву він робив неодноразово.
Водночас Пєсков зазначив, що якщо нова адміністрація США "домагатиметься миру, а не продовження конфлікту, вона буде кращою у порівнянні з попередньою".
Президентські вибори в США відбулися 5 листопада. Їх виграв кандидат від республіканців Дональд Трамп. Його інавгурація очікується 20 січня.