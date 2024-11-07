Україна у 2025 році зможе випустити 4,5 млн FPV-дронів - Мінстрат

Україна швидко збільшує виробництво деяких видів зброї, зокрема FPV-дронів та наземних роботизованих комплексів. Про це під час панельної дискусії на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) заявив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, повідомляє Ділова столиця.

"За рік, який завершується, наші компанії виробили понад мільйон FPV-дронів, і ми вже маємо спроможності на кінець наступного року випустити 4,5 млн FPV-дронів" , — констатував урядовець.

За його словами, також є спроможності виробляти в наступні роки по 15 тис. наземних роботизованих комплексів та сотні тисяч засобів РЕБ.

Сметанін констатував, що Українська оборонна промисловість (колишній "Укроборонпром") минулого року збільшив виробництво удвічі, покращення динаміки очікується і цьогоріч. А загалом в оборонній промисловості зареєстровані понад 800 компаній (як державних, так і приватних).

Водночас міністр визнав, що в українському оборонному комплексі досі є недозавантажені потужності через недостатнє державне фінансування.

Інші учасники тематичної панельної дискусії, приватні інвестори в галузі, також констатували проблему: на сьогодні виробничі спроможності в галузі більші, ніж фінансові можливості держави робити замовлення, але при цьому заборонений експорт зброї (хоча щодо доцільності експорту думки розійшлися).