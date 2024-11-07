Украина в 2025 году сможет выпустить 4,5 млн FPV-дронов - Минстрат

Украина быстро увеличивает производство некоторых видов оружия, в частности, FPV-дронов и наземных роботизированных комплексов﻿. Об этом во время панельной дискуссии на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) заявил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, сообщает Деловая столица.

"За текущий год наши компании произвели более миллиона FPV-дронов, и мы уже имеем возможности к концу следующего года выпустить 4,5 млн FPV-дронов" , — констатировал чиновник.

По его словам, также есть возможности производить в последующие годы по 15 тыс. наземных роботизированных комплексов и сотни тысяч средств РЭБ.

Сметанин констатировал, что Украинская оборонная промышленность (бывший "Укроборонпром") в прошлом году увеличила производство вдвое, улучшения динамики ожидается и в этом году. В целом в оборонной промышленности зарегистрировано более 800 компаний (как государственных, так и частных).

В то же время министр признал, что в украинском оборонном комплексе до сих пор есть недозагруженные мощности из-за недостаточного государственного финансирования.

Другие участники тематической панельной дискуссии, частные инвесторы в отрасли, также констатировали проблему: на сегодняшний день производственные мощности в отрасли больше, чем финансовые возможности государства делать заказ, но при этом запрещен экспорт оружия (хотя насчет целесообразности экспорта мнения разошлись).