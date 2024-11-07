Украина в 2025 году сможет выпустить 4,5 млн FPV-дронов - Минстрат
Украина быстро увеличивает производство некоторых видов оружия, в частности, FPV-дронов и наземных роботизированных комплексов. Об этом во время панельной дискуссии на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) заявил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, сообщает Деловая столица.
"За текущий год наши компании произвели более миллиона FPV-дронов, и мы уже имеем возможности к концу следующего года выпустить 4,5 млн FPV-дронов", — констатировал чиновник.
По его словам, также есть возможности производить в последующие годы по 15 тыс. наземных роботизированных комплексов и сотни тысяч средств РЭБ.
Сметанин констатировал, что Украинская оборонная промышленность (бывший "Укроборонпром") в прошлом году увеличила производство вдвое, улучшения динамики ожидается и в этом году. В целом в оборонной промышленности зарегистрировано более 800 компаний (как государственных, так и частных).
В то же время министр признал, что в украинском оборонном комплексе до сих пор есть недозагруженные мощности из-за недостаточного государственного финансирования.
Другие участники тематической панельной дискуссии, частные инвесторы в отрасли, также констатировали проблему: на сегодняшний день производственные мощности в отрасли больше, чем финансовые возможности государства делать заказ, но при этом запрещен экспорт оружия (хотя насчет целесообразности экспорта мнения разошлись).