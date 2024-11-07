Україна хоче створити Гуманітарний щит над західними областями

Україна хоче створити Гуманітарний щит уздовж свого західного кордону, однак для реалізації плану потрібна підтримка країн Східної Європи, повідомляє Новое время.

Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Боєв на засіданні Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи.

Боєв заявив про необхідність термінових заходів у відповідь на розміщення північнокорейських солдатів біля кордону України. Він наголосив на важливості розриву зв’язків між Росією і Північною Кореєю та якнайшвидшої реакції країн-партнерів.

Боєв також нагадав про другий пункт плану президента Володимира Зеленського, де детально описано список необхідного Збройним силам України озброєння. Одним із пріоритетів, за словами заступника міністра, залишається посилення протиповітряної оборони країни за сприяння міжнародних партнерів.

Крім того, Боєв запропонував концепцію Гуманітарного щита вздовж західного кордону України, висловивши надію на якнайшвидше втілення цієї ініціативи. Він також закликав країни Південно-Східної Європи виділити Україні радянське озброєння зі своїх резервів, що могло б мати миттєвий вплив на поточні військові операції.