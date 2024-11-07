Украина хочет создать Гуманитарный щит над западными областями

Украина хочет создать Гуманитарный щит вдоль своей западной границы, однако для реализации плана требуется поддержка стран Восточной Европы, сообщает Новое время.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев на заседании Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы.

Боев заявил о необходимости срочных мер в ответ на размещение северокорейских солдат возле границы Украины. Он подчеркнул важность разрыва связей между Россией и Северной Кореей и скорейшей реакции стран-партнеров.

Боев также напомнил о втором пункте плана президента Владимира Зеленского, где подробно описан список необходимого Вооруженным силам Украины вооружения. Одним из приоритетов, по словам замминистра, остается усиление противовоздушной обороны страны при содействии международных партнеров.

Кроме того, Боев предложил концепцию Гуманитарного щита вдоль западной границы Украины, выразив надежду на скорейшее воплощение этой инициативы. Он также призвал страны Юго-Восточной Европы выделить Украине советское вооружение из своих резервов, что могло бы оказать мгновенное влияние на текущие военные операции.



