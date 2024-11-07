Зеленський повідомив про втрати серед солдатів КНДР

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.﻿﻿ Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти, повідомляє Українська правда.

"11 тисяч північнокорейських солдатів на сьогодні присутні на території РФ, в прикордонні з Україною, а саме в Курській області. Частина цих військ вже брала участь в бойових діях проти українських військових, є вже втрати" , - сказав президент.

Президент уточнив, що є країни, які відреагували на це гучно, є країни які відреагували тихо і які не відреагували.