Зеленский сообщил о потерях среди солдат КНДР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ на Курщине уже есть потери. Об этом сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества, сообщает Украинская правда.

"11 тысяч северокорейских солдат на сегодня присутствуют на территории РФ, в приграничье с Украиной, а именно в Курской области. Часть этих войск уже участвовала в боевых действиях против украинских военных, есть уже потери" , - сказал президент.

Президент уточнил, что есть страны, которые отреагировали на это громко, есть страны которые отреагировали тихо и которые не отреагировали.