Зеленський висловився про план Трампа: швидко – це втрати для України

Український президент Володимир Зеленський прокоментував план Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США. Він вважає, що швидке закінчення війни - це втрати для України. З посиланням на його заяву під час пресконференції, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Зеленський зауважив, що у нього дійсно були хороші розмови з Трампом. Але зауважив, що вони повинні бути більш предметними й до цього треба готуватися обом сторонам.

"Щодо швидкого завершення війни - сьогодні я вірю, що Трамп дійсно хоче швидкого рішення. Хоче - це не значить, що це вийде. Я без закидів. Просто говорю, що ми там, де ми є. Ми у війні з росіянами, а це найскладніший ворог цього століття..." , - пояснив президент.

Водночас глава України наголосив, що хоче справедливого закінчення війни.